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Китай

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Организация переговоров между США и Украиной в Джидде является частью усилий Саудовской Аравии по урегулированию украинского кризиса -- МИД

Эр-Рияд, 11 марта /Синьхуа/ -- Министерство иностранных дел Саудовской Аравии заявило во вторник, что организация переговоров между официальными лицами США и Украины в городе Джидда является частью усилий королевства по урегулированию украинского кризиса.

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