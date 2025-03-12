Организация переговоров между США и Украиной в Джидде является частью усилий Саудовской Аравии по урегулированию украинского кризиса -- МИД

Эр-Рияд, 11 марта /Синьхуа/ -- Министерство иностранных дел Саудовской Аравии заявило во вторник, что организация переговоров между официальными лицами США и Украины в городе Джидда является частью усилий королевства по урегулированию украинского кризиса.
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