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Армения предложила Индии альтернативный торговый маршрут, связующего Дели с Европой

Армения предложила Индии альтернативный торговый маршрут, связующего Дели с Европой. Об этом заявил агентству ANI министр труда и социальных вопросов страны Нарек Мкртчян, принявший участие в проходящей в Нью-Дели международной политологической конференции «Раисина диалог».

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