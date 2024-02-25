Ушёл из жизни лауреат театральной премии «Золотая маска» Владимир Гуляев

Более 30 лет артист провёл на посту худрука Коми-Пермяцкого театра. На 93-м году ушёл из жизни режиссёр, актёр, сценограф, народный артист РСФСР, лауреат национальной театральной премии «Золотая маска» Владимир Гуляев.