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Ушёл из жизни лауреат театральной премии «Золотая маска» Владимир Гуляев

Более 30 лет артист провёл на посту худрука Коми-Пермяцкого театра. На 93-м году ушёл из жизни режиссёр, актёр, сценограф, народный артист РСФСР, лауреат национальной театральной премии «Золотая маска» Владимир Гуляев.

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