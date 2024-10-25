Стало известно, сколько Илон Маск тратит денег на поддержку Трампа

Американский бизнесмен и предприниматель Илон Маск выделил на поддержку президентской кампании кандидата на пост главы государства от республиканцев Дональда Трампа более $43 млн за первые две недели октября.
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