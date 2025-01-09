Курдам выдвинули ультиматум — разоружайтесь. Что дальше?

Генетическая память курдов о «добром СССР» сослужит РФ хорошую службу Михаил Магид Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС Новая сирийская администрация провела переговоры с представителями Рабочей партии Курдистана (РПК), потребовала сложить оружие, пишет турецкая проправительственная газета Hürriyet со ссылкой на источники.
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