БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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  • Сергей Росси
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Курдам выдвинули ультиматум — разоружайтесь. Что дальше?

Курдам выдвинули ультиматум — разоружайтесь. Что дальше?

Генетическая память курдов о «добром СССР» сослужит РФ хорошую службу Михаил Магид Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС Новая сирийская администрация провела переговоры с представителями Рабочей партии Курдистана (РПК), потребовала сложить оружие, пишет турецкая проправительственная газета Hürriyet со ссылкой на источники.

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