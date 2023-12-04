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Закон и Порядок

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А может это нам пора выгнать со сцены всех, кто отказался выступать с Ярославом Дроновым (с Шаманом)???

А может это нам пора выгнать со сцены всех, кто отказался выступать с Ярославом Дроновым (с Шаманом)???

Я не поняла, это что, бунт пятой колонны? - Шамана назвали "кремлевским продуктом" и пытаются загнобить?  Отказываются даже с ним выступать.

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