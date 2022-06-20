Студенты из РФ создали устройство для автопередачи показателей водосчетчиков 

Студенты Национального исследовательского Томского государственного университета разработали модуль, который подключается к бытовым счетчикам, автоматически собирает и отправляет показания через системы учета в управляющую компанию, пишет «Газета.
Студенты Национального исследовательского Томского государственного университета разработали модуль, который подключается к бытовым счетчикам, автоматически собирает и отправляет показания через системы учета в управляющую компанию, пишет «Газета.
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