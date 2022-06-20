Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Михаил Ващук
    Великобритания этот остров есть возможность затопить в течение шести часов и это реально советую покидать людям этот ...В Совфеде высказа...
  • Серж Южанин
    .В Сенате США Байд...
  • Серж Южанин
    .New York Times: в...

Студенты из РФ создали устройство для автопередачи показателей водосчетчиков 

Студенты из РФ создали устройство для автопередачи показателей водосчетчиков 

Студенты Национального исследовательского Томского государственного университета разработали модуль, который подключается к бытовым счетчикам, автоматически собирает и отправляет показания через системы учета в управляющую компанию, пишет «Газета.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх