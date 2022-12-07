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В Кемерове возбуждено уголовное дело против руководителя отдела ВостНИИ

В Кемерове возбуждено уголовное дело против руководителя отдела ВостНИИ

Мужчину обвиняют в коммерческом подкупе.Уголовное дело возбуждено в Кемерове против начальника отдела проектирования горных производств научного центра ВостНИИ, который занимается вопросами промышленной и экологической безопасности в горной отрасли.

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