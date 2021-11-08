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Такси с пассажиркой попал в аварию, женщина травмирована

Такси с пассажиркой попал в аварию, женщина травмирована

В Уссурийске в субботу, 6 ноября, в ДТП попал автомобиль такси, в котором находилась пассажирка, сообщили ИА UssurMedia в Госавтоинспекции Уссурийска.

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