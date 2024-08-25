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Немного ностальгии, легендарная мода 90-х в нашей стране и «у них»

Немного ностальгии, легендарная мода 90-х в нашей стране и «у них»

У большинства из нас к моде и стиле 90-х годов сохранились самые противоречивые чувства. Этот период на территории бывшего СССР можно характеризовать как время хаоса и неразберихи, когда в одежде и прическах царили безвкусица и чрезмерность.

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