Стубб отверг возможность разрешения конфликта на Украине по финской модели

АндрейБорков

Как пел Владимир Семенович Высоцкий - ВЫ ТОЛЬКО ВДУМАЙТЕСЬ В ПРОСТЫЕ ЭТИ СТРОКИ.... Итак, маразм крепчает, евро-гейские геи бьют рекорды жопомыслия и говномозговости. Такого давненько не было, если вообще когда то было. Предводитель Чухонии Александер Стубб решает за укропитеков как им быть и что им делать! Любезный вождь чухонцев, а тебя убогого кто то о чем то спрашивал? Ты суешь свое рыло туда, куда тебя не звали и не собирались звать. А внук групен-фюрера СС Шольц, в своем кругу, обсуждает финского подхода для урегулирования ситуации в УкРуине. А какой это его круг? Это кучка гомосеков-нацистов, внуков и внучек обер-фюреров и гауп-штурм-фюреров СС? Видимо так оно и есть. А еще более очевидно, что в Гей-Ро-пе заняться более не чем, как удариться в ненаучные фантазии относительно завершения СВО на УкРуине. Невдомек чухонцам и гансам, что их мнение и фантазии, относительно УкРуины и происходящего на ней, годятся только для одного - ЗАСУНУТЬ ИХ ИМ ЖЕ В ЗАДНИЦУ.