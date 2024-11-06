Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 701 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Игорь Васиков
    Стоит Трампу дать обещание Байдену не трогать сыночка в обмен на обещание вообще не дергаться до иногурации, как намт...Президент США поз...
  • Игорь Васиков
    А к агрессии со стороны США они постоянно готовы?...Европа готовится ...
  • Игорь Васиков
    Собчачка начала накачивать страшилки про "всемогущего" Трампа...Собчак: Россия мо...

Стубб отверг возможность разрешения конфликта на Украине по финской модели

Стубб отверг возможность разрешения конфликта на Украине по финской модели

Украина имеет право на определение своего суверенитета без внешнего вмешательства.Президент Финляндии Александер Стубб отклонил идею разрешения конфликта в Украине по образцу финской модели 1940 года, сообщает Helsingin Sanomat.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
АндрейБорков
Как пел Владимир Семенович Высоцкий - ВЫ ТОЛЬКО ВДУМАЙТЕСЬ В ПРОСТЫЕ ЭТИ СТРОКИ.... Итак, маразм крепчает, евро-гейские геи бьют рекорды жопомыслия и говномозговости. Такого давненько не было, если вообще когда то было. Предводитель Чухонии Александер Стубб решает за укропитеков как им быть и что им делать! Любезный вождь чухонцев, а тебя убогого кто то о чем то спрашивал? Ты суешь свое рыло туда, куда тебя не звали и не собирались звать. А внук групен-фюрера СС Шольц, в своем кругу, обсуждает  финского подхода для урегулирования ситуации в УкРуине. А какой это его круг? Это кучка гомосеков-нацистов, внуков и внучек обер-фюреров и гауп-штурм-фюреров СС? Видимо так оно и есть. А еще более очевидно, что в Гей-Ро-пе заняться более не чем, как удариться в ненаучные фантазии относительно завершения СВО на УкРуине. Невдомек чухонцам и гансам, что их мнение и фантазии, относительно УкРуины и происходящего на ней, годятся только для одного - ЗАСУНУТЬ ИХ ИМ ЖЕ В ЗАДНИЦУ.
Ответить
18 час.

Картина дня

наверх