Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Лауреатом нобелевской премии по физике стал астрофизик Фрэнсис Халсен

Лауреатом нобелевской премии по физике стал астрофизик Фрэнсис Халсен

Нобелевскую премию 2026 года по физике получит ученый Фрэнсис Хальцен за открытия в области астрофизики.

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