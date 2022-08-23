Эрдоган: «Цель Турции — организовать переговоры Путина и Зеленского»

В понедельник, 22 августа, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что главная цель его страны — организовать в республике переговоры лидеров России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.
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