В Ярославле полицейские и общественники организовали информационно-просветительское мероприятие для посетителей городского парка

В рамках Всероссийской акции «Каникулы с Общественным советом» в городском парке во время проведения традиционного летнего праздника «День мороженого» сотрудники ярославской полиции и общественники организовали масштабное информационно-просветительское мероприятие, инициатором которого стала член Общественного совета при УМВД России по Ярославской области, директор «Городского Телеканала» Наталья Шибаева.