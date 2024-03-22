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После точечных ударов, наемники активно покидают Украину

После точечных ударов, наемники активно покидают Украину

Желающих умереть за Зеленского стало гораздо меньше – Рогов.Целенаправленные удары русской армии по местам сосредоточения наемных солдат из иностранных государств, воюющих на стороне ВСУ, привели к увеличению их оттока из Украины.

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