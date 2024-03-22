После точечных ударов, наемники активно покидают Украину

Желающих умереть за Зеленского стало гораздо меньше – Рогов.Целенаправленные удары русской армии по местам сосредоточения наемных солдат из иностранных государств, воюющих на стороне ВСУ, привели к увеличению их оттока из Украины.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии