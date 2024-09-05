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«Ак Барс» и «Салават» с «Татнефтью» запустили проект заботы об окружающей среде. В Казани и Уфе откроются пункты сбора пластиковых отходов, казанский клуб займется сбором отработанных шин

«Ак Барс» и «Салават Юлаев» трансформируют традиционное противостояние в «Вечнозеленое дерби». Цель проекта − забота об окружающей среде и привлечение внимания болельщиков к вопросам экологии в граничащих республиках.

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