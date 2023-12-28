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  • Сергей Рыбкин
    А,не хрен было проходить мимо невесомости,в наземных условиях.Она сейчас ещё пороться не правильно начнёт.Глюкоза: Развод с...

ABBA — путь к успеху и жизнь участников группы сейчас

ABBA — путь к успеху и жизнь участников группы сейчас

Сегодня созданные ими песни — искусно написанные и спродюсированные Бенни Андерссоном и Бьёрном Ульвеусом, а также исполненные с энтузиазмом и преданностью вокалу Агнетой Фельтског и Анни-Фрид «Фрида» Люнгстад ​​- считаются важной частью международного музыкального канона.

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