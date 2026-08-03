На Сардинии нашли уникальную гробницу великанов

Двухуровневое сооружение эпохи нурагов обнаружено на высоте 740 метров.В итальянской Сардинии, неподалеку от города Макомер, археологи обнаружили монументальную гробницу эпохи нурагов — так называемую «гробницу великанов».
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