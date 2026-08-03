Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

7 570 подписчиков

На Сардинии нашли уникальную гробницу великанов

На Сардинии нашли уникальную гробницу великанов

Двухуровневое сооружение эпохи нурагов обнаружено на высоте 740 метров.В итальянской Сардинии, неподалеку от города Макомер, археологи обнаружили монументальную гробницу эпохи нурагов — так называемую «гробницу великанов».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии