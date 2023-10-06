Россиянин на каршеринге пытался уйти от погони и устроил ДТП

В Подмосковье мужчина устроил ДТП, пытаясь уйти от погони. Днем на Зенинском шоссе в Люберцах сотрудники ДПС попытались остановить машину каршеринга, так как на ней были заклеены фрагменты регистрационного знака.
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