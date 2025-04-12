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Царьград

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Смешнее всего выглядят Эстония, Латвия и Литва: Генерал ФСБ не стал жалеть "банановые республики"

Смешнее всего выглядят Эстония, Латвия и Литва: Генерал ФСБ не стал жалеть "банановые республики"

Смешнее всего выглядят Эстония, Латвия и Литва: Генерал ФСБ не стал жалеть "банановые республики". Александр Михайлов заметил, что Европа до ужаса боится противостояния с Россией.

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Комментарии
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Eduard
А чего их жалеть?Все их улыбочки наиграныони собипаются БПЛА делать ,передавать нашим врагам,а это будит нас убивать.Какая тут культура? Мошейники они!
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17 час.
Eduard
Мы не предсказуемая страна? Зато они предсказуемыеГоворят:&quot;Дбрый день&quot;,а сами в уме проклинают и мечтают со Средних веков о территорих.Например Печорском районе,В Украину вцепились клещами,а лучше пол России им прихватить,а так они &quot;культурные&quot;.Наглые они!
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17 час.
Eduard
А с ЕС вы и так воюете 12 лет!
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17 час.
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