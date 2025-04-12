Eduard А чего их жалеть?Все их улыбочки наиграныони собипаются БПЛА делать ,передавать нашим врагам,а это будит нас убивать.Какая тут культура? Мошейники они!

Eduard Мы не предсказуемая страна? Зато они предсказуемыеГоворят:"Дбрый день",а сами в уме проклинают и мечтают со Средних веков о территорих.Например Печорском районе,В Украину вцепились клещами,а лучше пол России им прихватить,а так они "культурные".Наглые они!