Tether завершает аудит безопасности по «золотому стандарту»

Компания Tether Limited являющаяся эмитентом стейблкоина USDT объявила об успешном прохождении аудита System and Organization Controls 2 (SOC) - самого высокого уровня безопасности, который может продемонстрировать организация.
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