На стратегической базе CFB Wainwright в канадской Альберте прогремел взрыв, который спровоцировал масштабный пожар.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Киев разделили пополам: Все мосты под бомбёжкой, Кличко сделал экстренное обращение. Украину добьёт решение Маска? Горячая сводка СВО
- "Ну, туп-ы-ые!": Урсула фон дер Ляйен поставила перед Россией дерзкие условия для начала переговоров
- Запад в шоке: Сосчитать русские «Орешники» в новых пусковых установках невозможно, а сбить — тем более
Свежие комментарии
- А Мелони против: ...
- Условий для перег...
- «Это начало. Пере...
Хотят свою криворукость списать на "руку Кремля "