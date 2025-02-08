Назван эффект от регулярного потребления граната

Ученые из Университета Сваби (Пакистан) в составе международного научного коллектива установили, что плоды, кожура, масло, экстракт и сок граната могут снижать риск развития рака простаты, мочевого пузыря, груди, кожи, легких и толстой кишки.
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