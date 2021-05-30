Четверо мужчин пострадали при пожаре на Товарищеском проспекте

В ночь на воскресенье в Невском районе Петербурга произошёл пожар в жилом доме. Как рассказали в пресс-службе регионального управления МЧС, сообщение о возгорании в доме № 1, корпус 1 по Товарищескому проспекту поступило дежурному 30 мая в 2:11.