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Четверо мужчин пострадали при пожаре на Товарищеском проспекте

Четверо мужчин пострадали при пожаре на Товарищеском проспекте

В ночь на воскресенье в Невском районе Петербурга произошёл пожар в жилом доме. Как рассказали в пресс-службе регионального управления МЧС, сообщение о возгорании в доме № 1, корпус 1 по Товарищескому проспекту поступило дежурному 30 мая в 2:11.

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