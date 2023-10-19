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Сыгран пятый тур чемпионата Липецкой области по шахматам среди женщин

Сыгран пятый тур чемпионата Липецкой области по шахматам среди женщин

Единоличным лидером в финале чемпионата Липецкой области по шахматам среди женщин в Липецке остается Анна Лопухова после пятого тура 18 октября, итоги тура опубликованы на специализированном сервере шахматных результатов chess-results.

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