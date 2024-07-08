Власти России увеличили субсидирование льготных кредитов для оборонки

Правительство РФ своим распоряжением увеличило с 200 млн до 600 млн рублей предельный ежегодный размер субсидирования льготных кредитов, выдаваемых предприятиям оборонно-промышленного комплекса на производство продукции гражданского назначения.
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