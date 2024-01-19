Министр обороны Франции попытался объяснить участие французских наемников в российско-украинском конфликте

Министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что Париж не может запретить французам ехать воевать на Украину, при этом назвал заявления о французских наемниках «частью российской информационной войны», – сообщает в пятницу, 19 января, телеканал LCI.
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