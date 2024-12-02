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Симоньян: Запад остановится первым, поскольку не жаждет победы, как Россия

Симоньян: Запад остановится первым, поскольку не жаждет победы, как Россия

Маргарита Симоньян, главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT, высказала мнение, что Запад, в первую очередь, остановит эскалацию, так как ему не хватает той решимости и стремления к победе, которые присущи России.

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