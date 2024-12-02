Маргарита Симоньян, главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT, высказала мнение, что Запад, в первую очередь, остановит эскалацию, так как ему не хватает той решимости и стремления к победе, которые присущи России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии