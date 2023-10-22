В Италии заявили о непричастности РФ к обострению ситуации на Ближнем Востоке

Регина Толстоброва

Страшнее Украины зверя нет. Сто раз хуже чем Хамас. И Америка не подарок. Всю жизнь Израиль на падал на Палестину, так чего они тогда хотят? Там давно на Востоке пожар разгорался. а теперь Россия виновата. нет. с больной головы на здоровую нечего валить.