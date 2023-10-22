Россия не имеет отношения к обострению ситуации на Ближнем Востоке. С таким заявлением выступил министр обороны Италии Гуидо Крозетто.
В Италии заявили о непричастности РФ к обострению ситуации на Ближнем Востоке
Комментарии
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Регина Толстоброва
Страшнее Украины зверя нет. Сто раз хуже чем Хамас. И Америка не подарок. Всю жизнь Израиль на падал на Палестину, так чего они тогда хотят? Там давно на Востоке пожар разгорался. а теперь Россия виновата. нет. с больной головы на здоровую нечего валить.
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16 час.
лл
лина любимцева
А это так и есть. Россия не причастна к обострению ситуации на Ближнем Востоке. Своих проблем выше крыши... А израильская жидва беснуется... Что, НИКАК НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ на Украине? Нацелились образовать на месте бывшей Украины Новую Хазарию... Насквозь вижу этих уродов!!
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11 час.
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