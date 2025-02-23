Кто же так хочет выключить "Светофор"?

Следом за прочими проверками работу сети "Светофор" решила изучить на предмет нарушений ФАС. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проверит торговую сеть «Светофор» на предмет недобросовестной работы с поставщиками.
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