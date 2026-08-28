За неделю от укусов клещей пострадали более 250 человек в Иркутской области

Несмотря на приближение осени и переменчивую погоду, сезон клещевых инфекций в регионе продолжается. Только за последние семь дней за медицинской помощью после укусов клещей обратились 256 жителей области.
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