Global Look Press/Pool/Ukrainian Presidentia Нынешний подход США к Украине предполагает поддержку главкома ВСУ Валерия Залужного и проведение в стране реформ, которые приведут к падению режима Владимира Зеленского.
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