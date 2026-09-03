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Проекты на миллиарды, институт на базе ИИ: самое интересное за третий день ВЭФ

Проекты на миллиарды, институт на базе ИИ: самое интересное за третий день ВЭФ

Росконгресс/Алена Долгополова Восточный экономический форум (ВЭФ-2026) еще раз доказал, что Азия становится всё более важным направлением для российского бизнеса.

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