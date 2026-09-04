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Как сократить сроки стройки без потери качества — объясняет Марьян Кротов

Как сократить сроки стройки без потери качества — объясняет Марьян Кротов

Марьян Кротов, девелопер с 18-летним стажем, разработал методологию управления проектами, которая позволила сэкономить сотни миллионов рублей без ущерба для будущих жильцов.

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