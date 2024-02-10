Московские дорожные спасатели совершили 950 выездов за год

Московских дорожных спасателей в прошлом году 950 раз привлекли к ликвидации последствий ДТП. Они также тушили пожары, разбирали поврежденные дорожные конструкции и помогали пострадавшим в авариях, сообщили в пресс-службе столичного правительства.
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