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Московские дорожные спасатели совершили 950 выездов за год

Московские дорожные спасатели совершили 950 выездов за год

Московских дорожных спасателей в прошлом году 950 раз привлекли к ликвидации последствий ДТП. Они также тушили пожары, разбирали поврежденные дорожные конструкции и помогали пострадавшим в авариях, сообщили в пресс-службе столичного правительства.

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