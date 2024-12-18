В США заявили о нарушении воздушного пространства военной базы неизвестными дронами

Над базой Корпуса морской пехоты Вооруженных сил (ВС) США Кэмп-Пендлтон в штате Калифорния за последнее время несколько раз нарушалось воздушное пространство и пролетали неопознанные беспилотные летательные аппараты (БПЛА).
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