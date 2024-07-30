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Блогеры-десятитысячники должны будут рассказать о себе Роскомнадзору

Блогеры-десятитысячники должны будут рассказать о себе Роскомнадзору

Сами блогеры пока не понимают, как это будет работать и зачем это вообще нужноКомитет Госдумы по информационной политике одобрил поправку, согласно которой владельцы каналов с минимум 10 тысячами подписчиков должны будут передавать свои данные Роскомнадзору и «не распространять запрещенную информацию».

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