Блогеры-десятитысячники должны будут рассказать о себе Роскомнадзору

Сами блогеры пока не понимают, как это будет работать и зачем это вообще нужноКомитет Госдумы по информационной политике одобрил поправку, согласно которой владельцы каналов с минимум 10 тысячами подписчиков должны будут передавать свои данные Роскомнадзору и «не распространять запрещенную информацию».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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