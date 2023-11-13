Водитель трактора был пьян. Подробности ДТП в Барнауле, в котором пострадали дети

Мужчина на тракторе-погрузчике выехал на встречную полосу Фото: прокуратура Алтайского края 20-летний водитель погрузчика, который выехал на встречную полосу и устроил массовое ДТП, находился в состоянии алкогольного опьянения, сообщили в барнаульской Госавтоинспекции.
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