Водитель трактора был пьян. Подробности ДТП в Барнауле, в котором пострадали дети

Мужчина на тракторе-погрузчике выехал на встречную полосу Фото: прокуратура Алтайского края 20-летний водитель погрузчика, который выехал на встречную полосу и устроил массовое ДТП, находился в состоянии алкогольного опьянения, сообщили в барнаульской Госавтоинспекции.