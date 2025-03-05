В Социальном фонде сообщили о графике выплат смолянам

График выплат пенсий и пособий в Смоленской области на март опубликовал Социальный фонд. Уже было перечислено единое пособие на детей от рождения до 17 лет и беременным женщинам, а также ежемесячная выплата на первого ребенка до 3 лет, рождённого до 1 января 2023 года.