Как вовлекают в «секту успешных» и кто наживается на личностных кризисах

Позитив для оптимистовРаботаКак вовлекают в «секту успешных» и кто наживается на личностных кризисах Татьяна Маркова В «секту успешных» вовлекают, как правило, людей 30-40 лет и ловят их на банальной усталости.Вернуться к статье84НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьСергейНе, успешного человека не вовлекут в секту. В секту вовлекают людей у которых серьёзные проблемы, а сектанты обещают помочь. Ну это как к Богу мы обращаемся когда совсем плохо и мы не видим выхода, а когда хорошо мы о Боге и не вспоминаем.Элина МорозоваТак им и обещают успешность..СергейДаа, успешно сектанты у лохов забирают квартиры.Элина Морозова)))) А те успешно отдают)))СергейОдни успешно приобрели, а другие успешно лишились квартиры. Это называется взаимопомощь )))Элина МорозоваУспех дело такое, иди в поле чудес и закапывай свои монетки))Майя MajaБоюсь дальше будет только хуже. Мировой кризис и тотальная экономическая и юридическая безграмотность населения сделает свое дело:(Любовь МаловаЗадолбали уже эти наставления,как быть "успешным",что успех это мерило цености твоей жизни.Разве успех это заиметь машину в кредит, квартиру в ипотеку и зарабатывать больше,чем сосед? По моему,успешный человек эо тот,кто воспитал достойных детей,кто не завидует никому,кому для счастья достаточно любимого человека рядом, смех детей в доме и хлеб насущный.В сущности,человеку не так уж много надо для счастья,просто нам внушают,что нужно больше,больше,бльше,еще больше... Но это - не успешность,а потреблядство.Чем больше человек имеет,ием больше ему хочется,а потому счастливым будет тот,кому достаточно того,что он имеет.Комментировать
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