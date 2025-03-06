Эксперт Тырин посоветовал застраховать квартиру перед сдачей в аренду

Сдача жилья в аренду остается популярным способом получения пассивного дохода. Рекомендациями по обеспечению безопасности арендованной недвижимости поделился директор проектов «СберСтрахования» Никита Тырин в интервью «Известиям».
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