Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Нарышкин: разведка США сосредоточится на СНГ и АТР

Директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявил, что американская разведка сосредоточится на постсоветском пространстве и Азиатско-Тихоокеанском регионе из-за требований новой администрации США.

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