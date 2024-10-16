Суд приговорил Кравцова к 15 годам за участие в террорсообществе

Южный окружной военный суд приговорил жителя Запорожской области Дмитрия Кравцова к 15 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима и назначил ему штраф в размере 500 тысяч рублей за участие в террористическом сообществе.
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