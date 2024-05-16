В Туле продолжили ремонт театра кукол

В Туле возобновили ремонтные работы в здании театра кукол. Изначально работы по реставрации старого здания театра начались еще в мае 2021 года и должны были завершиться 20 июня 2023 годаВ Туле возобновили ремонтные работы в здании театра кукол.
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