Александр Мясников рассказал о первом браке в эфире канала «Россия 1»

В эфире программы «О самом главном» на «Россия 1» Александр Мясников рассказал о своём первом браке. Врач упомянул, что его первая жена носила имя Инесса, и сейчас у него оно вызывает особые ассоциации.
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