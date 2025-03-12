Власти РФ намерены оспорить «красный флажок» для гражданской авиации

Росавиация старается снять негативный статус «серьезной обеспокоенности в области безопасности полетов» (Significant Safety Concern, SSC) с гражданской авиации РФ, выданный Международной организацией гражданской авиации (ICAO) в 2022 году.
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