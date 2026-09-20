Министр Молдавии предложил прекратить экспорт в Россию и Белоруссию

Министр сельского хозяйства Молдавии Евгений Осмокеску выступил за прекращение экспорта в Россию и Белоруссию, предложил программу поддержки производителей для переориентации на рынок ЕС, несмотря на возможные убытки для экспортёров.
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