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Соль оказалась одним из самых могущественных веществ на Земле

Соль оказалась одним из самых могущественных веществ на Земле

Ваш браузер не поддерживает видео. Стоян Васев/ТАСС Ученые сделали шокирующее открытие: всю поверхность Земли можно покрыть только солью, причем ее так много, что слой достигнет высоты многоэтажного дома.

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