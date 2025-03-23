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После выброса на нефтебазе на Кубани превышены нормы концентрации бензола

После выброса на нефтебазе на Кубани превышены нормы концентрации бензола

Превышение предельно допустимой концентрации бензола в воздухе зафиксировано в Краснодарском крае после ночного выброса нефтепродуктов из горящего резервуара на нефтебазе в Кавказском районе, сообщили Telegram-канале Роспотребнадзора по региону.

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