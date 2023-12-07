В Петербурге осужден и отпущен на свободу ресторатор Коновалов

Невский районный суд Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении ресторатора Александра Коновалова, известного своим предложением бойкотировать систему пропусков по QR-кодам для предприятий общепита, действовавшую в период пандемии.
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